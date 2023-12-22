Стоит узнать у Брюсселя, намерен ли Европейский Союз к вступлению Украины в сообщество вместе с освобождёнными российскими регионами и находящимися там военнослужащими ВС РФ. Таким образом в интервью телеканалу HirTV глава венгерского кабинета министров Виктор Орбан прокомментировал решение ЕС начать с Киевом переговоры о вступлении.

По словам политического деятеля, не надо быть учёным, чтобы понимать, что решение о вступлении Украины в Евросоюз принесёт много вреда. Премьер подчеркнул, что Европа не подготовлена к этому и на сегодняшний день неизвестны актуальные численные показатели, среди которых такие как количество населения Незалежной и размеры её территории. Орбан считает, что, если эти вопросы всплывут впоследствии, то европейское сообщество не сможет двигаться вперёд и это будет огромным разочарованием.