"Их тоже будем принимать?": Орбан задал Брюсселю неудобный вопрос про Украину
Орбан задал вопрос Брюсселю, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами России
Стоит узнать у Брюсселя, намерен ли Европейский Союз к вступлению Украины в сообщество вместе с освобождёнными российскими регионами и находящимися там военнослужащими ВС РФ. Таким образом в интервью телеканалу HirTV глава венгерского кабинета министров Виктор Орбан прокомментировал решение ЕС начать с Киевом переговоры о вступлении.
"Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?" — спросил Орбан.
По словам политического деятеля, не надо быть учёным, чтобы понимать, что решение о вступлении Украины в Евросоюз принесёт много вреда. Премьер подчеркнул, что Европа не подготовлена к этому и на сегодняшний день неизвестны актуальные численные показатели, среди которых такие как количество населения Незалежной и размеры её территории. Орбан считает, что, если эти вопросы всплывут впоследствии, то европейское сообщество не сможет двигаться вперёд и это будет огромным разочарованием.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это решение Брюсселя является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение.
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