"Не соответствуют жёстким критериям": В Кремле оценили решение ЕС по Украине и Молдавии
Песков: Ни Украина, ни Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС
Решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины и Молдавии является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его словам, европейцы пошли на такой шаг, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и Кишинёва. Однако расширение ЕС за счёт этих стран может привести к ещё большей дестабилизации в самом союзе, считает Песков. В заключение он добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией, так как "живёт с ЕС на одном континенте".
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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