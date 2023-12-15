"Не соответствуют жёстким критериям": В Кремле оценили решение ЕС по Украине и Молдавии

Решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины и Молдавии является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.