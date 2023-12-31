Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших во время атаки ВСУ 31 декабря, 10:44 В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны ВСУ. Обложка © t.me / МЧС России

Сотрудники МЧС России спецбортом доставят в Москву 25 пострадавших, которые получили тяжёлые травмы во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны Украины. Видео © t.me / МЧС России

"Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Самолёт Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу", — уточнили в ведомстве.

На борту пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС РФ, а также специалисты Минздрава. Самолёт оснащён необходимым медицинским оборудованием, кардиомониторами и аппаратами ИВЛ.

Авторы Татьяна Миссуми