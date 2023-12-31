Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода
МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших во время атаки ВСУ
В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны ВСУ. Обложка © t.me / МЧС России
Сотрудники МЧС России спецбортом доставят в Москву 25 пострадавших, которые получили тяжёлые травмы во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны Украины. Видео © t.me / МЧС России
"Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Самолёт Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу", — уточнили в ведомстве.
На борту пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС РФ, а также специалисты Минздрава. Самолёт оснащён необходимым медицинским оборудованием, кардиомониторами и аппаратами ИВЛ.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.