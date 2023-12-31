Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Губернатор Гусев отменил новогодние мероприятия по всей Воронежской области

Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки

На охране российского неба в праздники будут порядка 20 тысяч военных

Премьер Израиля раскрыл, сколько ещё продлятся бои в Газе

Захарова вынесла чешскому МИД незавидный диагноз за антироссийскую выходку в ООН

В возрасте 82 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

В МИД назвали главное условие для транзита газа через Украину

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших во время атаки ВСУ

31 декабря, 10:44
В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны ВСУ. Обложка © t.me / МЧС России

В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны ВСУ. Обложка © t.me / МЧС России

Сотрудники МЧС России спецбортом доставят в Москву 25 пострадавших, которые получили тяжёлые травмы во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Москву из Белгорода доставят 25 человек, пострадавших во время удара по городу со стороны Украины. Видео © t.me / МЧС России

"Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. Самолёт Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу", уточнили в ведомстве.

На борту пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС РФ, а также специалисты Минздрава. Самолёт оснащён необходимым медицинским оборудованием, кардиомониторами и аппаратами ИВЛ.

"История этого не забудет": В Совфеде обвинили Запад в соучастии в обстреле Белгорода
"История этого не забудет": В Совфеде обвинили Запад в соучастии в обстреле Белгорода

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!