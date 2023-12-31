"История этого не забудет": В Совфеде обвинили Запад в соучастии в обстреле Белгорода

Молчание Запада после атаки ВСУ на Белгород говорит о его соучастии в этом преступлении. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению. Что означает соучастие. Нынешний Киев — преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет", — отметил он в телеграм-канале.

Косачёв добавил, что цинично спланированной атакой на город Украина хотела показать себе и миру "стойкость боевого духа" и "несгибаемую волю к победе". Однако на деле, по его мнению, киевский режим продемонстрировал своё бессилие, так как в панике безжалостно "палил в белый свет", используя запрещённые боеприпасы и нарушая "базовые правила ведения войны".

"Цель одна — отвлечь внимание от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся "революции достоинства". А для современного Киева цель, увы, оправдывает любые средства", — подчеркнул Косачёв.