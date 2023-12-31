"История этого не забудет": В Совфеде обвинили Запад в соучастии в обстреле Белгорода
Косачёв: Молчание Запада после обстрела Белгорода означает его соучастие в атаке
Молчание Запада после атаки ВСУ на Белгород говорит о его соучастии в этом преступлении. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению. Что означает соучастие. Нынешний Киев — преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет", — отметил он в телеграм-канале.
Косачёв добавил, что цинично спланированной атакой на город Украина хотела показать себе и миру "стойкость боевого духа" и "несгибаемую волю к победе". Однако на деле, по его мнению, киевский режим продемонстрировал своё бессилие, так как в панике безжалостно "палил в белый свет", используя запрещённые боеприпасы и нарушая "базовые правила ведения войны".
"Цель одна — отвлечь внимание от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся "революции достоинства". А для современного Киева цель, увы, оправдывает любые средства", — подчеркнул Косачёв.
Он пожелал жителям Белгорода стойкости и выразил слова соболезнования родным погибших.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а руководитель СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за терактом стоит Великобритания. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека.
ТАСС / Павел Колядин