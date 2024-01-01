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Регион
Опубликовано 1 января 2024, 12:43

Путин: Противник России в зоне СВО постепенно "сдувается"

Российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А. А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции (СВО) "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

"Вы на поле боя видите, что постепенно [противник России в зоне спецоперации] сдувается. Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте всё держите жёстко и стратегическая инициатива находится в наших руках", — указал президент.

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В ходе встречи с военными Путин также назвал Запад истинным противником РФ. Президент подчеркнул, что руками украинцев некоторые государства хотят добиться своих корыстных целей.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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