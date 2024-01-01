Путин: Противник России в зоне СВО постепенно "сдувается"

Российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А. А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции (СВО) "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

"Вы на поле боя видите, что постепенно [противник России в зоне спецоперации] сдувается. Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте всё держите жёстко и стратегическая инициатива находится в наших руках", — указал президент.