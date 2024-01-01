Экономика Украины полностью разрушена, а сама страна существует лишь на подачки, которые выпрашивают власти. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими.

"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии это сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Ездят руководители [Незалежной], с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов", — отметил он.

Путин подчеркнул, что в России совсем другая ситуация: отечественная экономика укрепляется, она не разрушилась даже при отключении от международной системы расчётов SWIFT, хотя на это надеялся противник. Также президент обратил внимание на то, что в РФ устойчивая финансовая система.