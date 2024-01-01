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1 января, 13:05

Путин: Экономика Украины разрушена, страна существует только на подачки

Экономика Украины полностью разрушена, а сама страна существует лишь на подачки, которые выпрашивают власти. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими.

"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии это сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Ездят руководители [Незалежной], с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов", — отметил он.

Путин подчеркнул, что в России совсем другая ситуация: отечественная экономика укрепляется, она не разрушилась даже при отключении от международной системы расчётов SWIFT, хотя на это надеялся противник. Также президент обратил внимание на то, что в РФ устойчивая финансовая система.

Путин: Враг России — не Украина, а Запад
Путин: Враг России — не Украина, а Запад

В ходе встречи Путин также отметил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская. Президент указал, что возможности ВС РФ регулярно и кратно расширяются.

Обложка ©

Getty Images / Dominika Zarzycka / NurPhoto

Никита Осипов
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