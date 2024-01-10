"Полная чушь": Джонсон заверил, что не виноват в срыве мирных переговоров России и Украины

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров Москвы и Киева весной 2022 года. Политик подчеркнул, что сообщения о его причастности к этому являются лживыми.

"Это полная чушь и российская пропаганда", — подчеркнул Джонсон в беседе с The Times.

Он добавил, что после встречи представителей делегаций РФ и Украины в Стамбуле в 2022 году он беседовал с Владимиром Зеленским. Во время переговоров Джонсон выразил озабоченность по поводу заключения соглашения между двумя странами. Тогда он также указал, что Лондон готов помогать Киеву "на тысячу процентов".