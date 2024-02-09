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9 февраля, 00:08

Путин заявил, что любой лидер Украины должен был учитывать связи его страны с РФ

Любой украинский лидер не мог занять этот пост без поддержки традиционно хорошо относящегося к России населения юго-востока страны. Об этом во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном заявил глава государства Владимир Путин.

"Все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", — заявил глава государства.

Помимо того, российский лидер напомнил американцу о том, что юго-восток Украины имеет тесные хозяйственные связи с Россией. Так, одно из украинских предприятий производило компоненты для конечной сборки в России и наоборот. Прежде всего это обусловлено плотными кооперационными связями, выстроенными со времён Советского Союза.

Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как
Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как

Ранее Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По словам главы государства, их устроили спецслужбы Соединённых Штатов.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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