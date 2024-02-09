Любой украинский лидер не мог занять этот пост без поддержки традиционно хорошо относящегося к России населения юго-востока страны. Об этом во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном заявил глава государства Владимир Путин.

"Все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", — заявил глава государства.

Помимо того, российский лидер напомнил американцу о том, что юго-восток Украины имеет тесные хозяйственные связи с Россией. Так, одно из украинских предприятий производило компоненты для конечной сборки в России и наоборот. Прежде всего это обусловлено плотными кооперационными связями, выстроенными со времён Советского Союза.