Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как

Страны НАТО хотят вести переговоры с Россией по ситуации с безопасностью, но не знают как. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Журналист спросил у Путина, готова ли Россия на то, чтобы в сфере безопасности всё сохранилось в нынешнем виде.

"Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, — я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся", — подчеркнул глава государства.