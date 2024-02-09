Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как
Страны НАТО хотят вести переговоры с Россией по ситуации с безопасностью, но не знают как. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Журналист спросил у Путина, готова ли Россия на то, чтобы в сфере безопасности всё сохранилось в нынешнем виде.
"Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, — я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся", — подчеркнул глава государства.
А ранее президент РФ довольно жёстко высказался об обещаниях НАТО не расширяться на восток. Он подчеркнул, что обещавший в 1991 году не расширяться на восток альянс уже "торчит" у российских границ.
Life.ru / Павел Баранов