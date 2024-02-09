"У ЦРУ нет алиби": Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Путин: Диверсии на "Северных потоках" осуществили спецслужбы США
Во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин рассказал, кто на самом деле стоит за диверсиями на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По словам главы государства, их устроили спецслужбы Соединённых Штатов.
В рамках интервью американец спросил у российского лидера о том, кто совершил диверсии на трубопроводах в Балтийском море, на что Путин ответил "Вы, конечно". Журналист в свою очередь отшутился, что у него есть алиби, после чего президент РФ подчеркнул, что у Центрального разведывательного управления США его нет.
Путин отметил, что в таких случаях обычно ищут заинтересованных, однако в данном случае также нужно учитывать и то, кто мог такое совершить.
"Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", — заявил российский лидер.
Напомним, что в социальных сетях, а также на сайте американского журналиста Такера Карлсона стартовало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ради беседы с российским лидером экс-хедлайнер Fox News прибыл в начале февраля в Москву.
Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, отметив, что не удалось установить подозреваемых. При этом в Германии продолжают расследование.
Life.ru / Павел Баранов