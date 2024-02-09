"У ЦРУ нет алиби": Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

Во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин рассказал, кто на самом деле стоит за диверсиями на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По словам главы государства, их устроили спецслужбы Соединённых Штатов.

В рамках интервью американец спросил у российского лидера о том, кто совершил диверсии на трубопроводах в Балтийском море, на что Путин ответил "Вы, конечно". Журналист в свою очередь отшутился, что у него есть алиби, после чего президент РФ подчеркнул, что у Центрального разведывательного управления США его нет.

Путин отметил, что в таких случаях обычно ищут заинтересованных, однако в данном случае также нужно учитывать и то, кто мог такое совершить.