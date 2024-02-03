Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр
Mash: В Москву впервые прибыл американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Обложка © T.me / Mash
В Москву впервые прибыл знаменитый в России американский журналист Такер Карлсон. Как передаёт телеграм-канал Mash, его заметили ещё 1 февраля в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines до российской столицы.
По данным телеграм-канала, экс-хедлайнер Fox News благополучно прибыл в аэропорт Внуково, несмотря на задержку рейса на несколько часов. Американский журналист уже три дня находится в Москве, а 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Стоит отметить, что летом прошлого года сообщалось о намерениях американца взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Связан ли этот визит с подобными планами Карлсона, неизвестно.
Ранее Карлсон заявлял, что Вашингтон бесчестно врал, когда публично допустил возможность поражения России в конфликте с Украиной. В итоге побеждёнными оказались сами США.