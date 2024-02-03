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3 февраля, 20:36

Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

Mash: В Москву впервые прибыл американский журналист Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Обложка © T.me / Mash

Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Обложка © T.me / Mash

В Москву впервые прибыл знаменитый в России американский журналист Такер Карлсон. Как передаёт телеграм-канал Mash, его заметили ещё 1 февраля в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines до российской столицы.

По данным телеграм-канала, экс-хедлайнер Fox News благополучно прибыл в аэропорт Внуково, несмотря на задержку рейса на несколько часов. Американский журналист уже три дня находится в Москве, а 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Стоит отметить, что летом прошлого года сообщалось о намерениях американца взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Связан ли этот визит с подобными планами Карлсона, неизвестно.

США предупредили о неминуемом поражении в большой войне на Ближнем Востоке
США предупредили о неминуемом поражении в большой войне на Ближнем Востоке

Ранее Карлсон заявлял, что Вашингтон бесчестно врал, когда публично допустил возможность поражения России в конфликте с Украиной. В итоге побеждёнными оказались сами США.

Алексей Соловьёв
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