Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

В Москву впервые прибыл знаменитый в России американский журналист Такер Карлсон. Как передаёт телеграм-канал Mash , его заметили ещё 1 февраля в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines до российской столицы.

По данным телеграм-канала, экс-хедлайнер Fox News благополучно прибыл в аэропорт Внуково, несмотря на задержку рейса на несколько часов. Американский журналист уже три дня находится в Москве, а 3 февраля даже посетил балет "Спартак" в Большом театре. Стоит отметить, что летом прошлого года сообщалось о намерениях американца взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Связан ли этот визит с подобными планами Карлсона, неизвестно.