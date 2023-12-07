Вашингтон бесчестно врал, когда публично допустил возможность поражения России в конфликте с Украиной. В итоге побеждёнными оказались сами США, заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, с самого начала общество пытались убедить в том, что оказываемая Киеву западная поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит её "вторжение" в другие европейские страны. Однако спустя два года оказалось, что всё сказанное было самой настоящей ложью.

"Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты", — сказал экс-ведущий телеканала Fox News в своём шоу в соцсети X (бывший Twitter).

Вместе с тем Карлсон выразил сомнения, что Белый дом когда-нибудь признается в неудаче, в частности в том, что поддержка Украины обернулась настоящей трагедией.