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7 декабря, 09:33

Журналист Такер Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте

Вашингтон бесчестно врал, когда публично допустил возможность поражения России в конфликте с Украиной. В итоге побеждёнными оказались сами США, заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, с самого начала общество пытались убедить в том, что оказываемая Киеву западная поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит её "вторжение" в другие европейские страны. Однако спустя два года оказалось, что всё сказанное было самой настоящей ложью.

"Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты", — сказал экс-ведущий телеканала Fox News в своем шоу в соцсети X (бывший Twitter).

Вместе с тем Карлсон выразил сомнения, что Белый дом когда-нибудь признается в неудаче, в частности в том, что поддержка Украины обернулась настоящей трагедией.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что американские кураторы больше не верят в победу Украины и занимаются выборами. Там наконец признали беспомощность Киева на поле боя и невозможность ВСУ одержать верх над Россией. Теперь в Штатах начали говорить об этом открыто, заявил заслуженный юрист Украины и политик Владимир Олейник, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Обложка ©

Getty Images / Phillip Faraone

Николь Вербер
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