Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 19:49

"Доигрались": Политик озвучил скрытый смысл откровенного признания Столтенберга об Украине

Политик Олейник: США больше не верят в победу Украины и занимаются выборами

В США признают беспомощность Украины на поле боя и её невозможность победить Россию. Более того, в Штатах начали говорить об этом открыто. Об этом заявил заслуженный юрист Украины политик Владимир Олейник, комментируя в эфире радио "Комсомольская правда" недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, США и Запад хотели победить Россию, при этом избежав ядерного столкновения. Но последние события показывают, что партнёры Киева больше не возлагают надежд на Украину и открыто это признают. Теперь же Америка готовится сосредоточиться на собственных проблемах — на предстоящих президентских выборах.

"Изначально было понятно, что дом, разделённый изнутри, не устоит. А дом рухнет. И вот они доигрались до того, что Америка начала заниматься своими проблемами. Главная проблема сегодня в Америке — это выборы. По сути, это программа, как спасти нерядового Байдена. Там катастрофа. И поэтому все внешние вопросы подчинены одному внутреннему", — пояснил Олейник.

"Будут проблемы": Генерал ВСУ пригрозил Западу серьёзными последствиями при прекращении помощи Украине

"Будут проблемы": Генерал ВСУ пригрозил Западу серьёзными последствиями при прекращении помощи Украине

Напомним, недавно Столтенберг, говоря о нынешнем положении в Незалежной, сообщил, что ситуация на поле боя для Украины рискует ухудшиться, так как западные страны недостаточно помогают.

Обложка ©

ТАСС / AP / Boris Grdanoski

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров