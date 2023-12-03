"Доигрались": Политик озвучил скрытый смысл откровенного признания Столтенберга об Украине

В США признают беспомощность Украины на поле боя и её невозможность победить Россию. Более того, в Штатах начали говорить об этом открыто. Об этом заявил заслуженный юрист Украины политик Владимир Олейник, комментируя в эфире радио "Комсомольская правда" недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, США и Запад хотели победить Россию, при этом избежав ядерного столкновения. Но последние события показывают, что партнёры Киева больше не возлагают надежд на Украину и открыто это признают. Теперь же Америка готовится сосредоточиться на собственных проблемах — на предстоящих президентских выборах.

"Изначально было понятно, что дом, разделённый изнутри, не устоит. А дом рухнет. И вот они доигрались до того, что Америка начала заниматься своими проблемами. Главная проблема сегодня в Америке — это выборы. По сути, это программа, как спасти нерядового Байдена. Там катастрофа. И поэтому все внешние вопросы подчинены одному внутреннему", — пояснил Олейник.