Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о необходимости продолжать финансировать Украину. Он обрушился на министра финансов с критикой, назвав её желание не прекращать конфликт культом смерти.

"Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну… Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен. Она в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти!" — написал представитель СМИ в соцсети Х.

Сам журналист уверен, что Киев не сможет достичь победы в этом конфликте, так как на Украине уже заканчиваются мужчины. Всё это говорит о том, что помощь должна быть остановлена, чтобы не продлевать человеческие страдания, отметил Карлсон.

Ранее Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи США и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.