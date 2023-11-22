В Пентагоне озвучили условие для продолжения финансирования Украины

США смогут помогать Украине, только если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева из федерального бюджета. С таким заявлением на брифинге выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Только если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь Конгресса", — уточнила Сингх.