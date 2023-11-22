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21 ноября, 21:00

В Пентагоне озвучили условие для продолжения финансирования Украины

Пентагон: США смогут помогать Украине только при допфинансировании от Конгресса

США смогут помогать Украине, только если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева из федерального бюджета. С таким заявлением на брифинге выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Только если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь Конгресса", — уточнила Сингх.

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Ранее сообщалось, что законодатели США не смогут согласовать очередной пакет помощи для Киева раньше середины декабря. В худшем случае Украина получит деньги только в начале 2024 года.

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Анатолий Симоненко
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