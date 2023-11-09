Такер Карлсон может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может выбрать телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Соответствующий вопрос политическому деятелю был задан во время программы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

Политику задали вопрос о том, может ли он предложить журналисту баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента Соединённых Штатов. Трамп ответил на него утвердительно, назвав Карлсона человека, не лишённым здравого смысла.