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9 ноября, 01:03

Такер Карлсон может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

Трамп рассмотрит кандидатуру телеведущего Карлсона как своего вице-президента

<p>Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, ведущий канала Fox News Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA</p>

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, ведущий канала Fox News Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может выбрать телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Соответствующий вопрос политическому деятелю был задан во время программы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

Политику задали вопрос о том, может ли он предложить журналисту баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента Соединённых Штатов. Трамп ответил на него утвердительно, назвав Карлсона человека, не лишённым здравого смысла.

"Мне очень нравится Такер, думаю, да", — заявил Трамп.

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Напомним, ведущий Такер Карлсон, регулярно критиковавший американские власти, покинул телеканал Fox News в апреле этого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском. Позднее корреспондент запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.

Алексей Соловьёв
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