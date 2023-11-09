Такер Карлсон может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах
Трамп рассмотрит кандидатуру телеведущего Карлсона как своего вице-президента
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, ведущий канала Fox News Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может выбрать телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Соответствующий вопрос политическому деятелю был задан во время программы "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".
Политику задали вопрос о том, может ли он предложить журналисту баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента Соединённых Штатов. Трамп ответил на него утвердительно, назвав Карлсона человека, не лишённым здравого смысла.
"Мне очень нравится Такер, думаю, да", — заявил Трамп.
Напомним, ведущий Такер Карлсон, регулярно критиковавший американские власти, покинул телеканал Fox News в апреле этого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском. Позднее корреспондент запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.