Такер Карлсон сравнил Украину и Россию по "гостеприимности для христиан"

Украина продолжает притеснять верующих за их убеждения, поэтому именно Россию можно назвать по-настоящему христианской страной. Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон.

"Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" — спросил телеведущий в ходе религиозного мероприятия, своё выступление он опубликовал в соцсетях.