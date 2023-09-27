Такер Карлсон сравнил Украину и Россию по "гостеприимности для христиан"
Журналист Карлсон назвал Россию более христианской страной, чем Украина
Украина продолжает притеснять верующих за их убеждения, поэтому именно Россию можно назвать по-настоящему христианской страной. Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон.
"Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" — спросил телеведущий в ходе религиозного мероприятия, своё выступление он опубликовал в соцсетях.
Карлсон напомнил, что киевский режим преследует и арестовывает священников, закрывает храмы. И всё это совершается при полной поддержке правоохранительных органов и армии, подчеркнул журналист.
Напомним, в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий. Однако в Верховной раде всё же не набрали голосов для полного запрета УПЦ.
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