Швеция не смогла найти подозреваемых в подрыве "Северных потоков" и приостанавливает расследование

Прокуратура Швеции в ближайшие дни собирается объявить о прекращении расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", поскольку, скорее всего, так и не смогла установить подозреваемых. Об этом узнала газета Süddeutsche Zeitung.

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. При этом американский журналист Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали США, но в Штатах обвинения отвергают.