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6 февраля, 12:19

Швеция не смогла найти подозреваемых в подрыве "Северных потоков" и приостанавливает расследование

Süddeutsche Zeitung: Швеция приостановит расследования по "Северным потокам"

Прокуратура Швеции в ближайшие дни собирается объявить о прекращении расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", поскольку, скорее всего, так и не смогла установить подозреваемых. Об этом узнала газета Süddeutsche Zeitung.

"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", сообщает издание.

При этом разбирательство, которое ведёт Германия, продолжается.

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Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. При этом американский журналист Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали США, но в Штатах обвинения отвергают.

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Getty Images / Danish Defence

Александра Вишнякова
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