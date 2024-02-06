Швеция не смогла найти подозреваемых в подрыве "Северных потоков" и приостанавливает расследование
Süddeutsche Zeitung: Швеция приостановит расследования по "Северным потокам"
Прокуратура Швеции в ближайшие дни собирается объявить о прекращении расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", поскольку, скорее всего, так и не смогла установить подозреваемых. Об этом узнала газета Süddeutsche Zeitung.
"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", — сообщает издание.
При этом разбирательство, которое ведёт Германия, продолжается.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. При этом американский журналист Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали США, но в Штатах обвинения отвергают.
Getty Images / Danish Defence