Песков: РФ с интересом ждёт результатов расследования взрывов на "Потоках"
След от взрыва на газопроводах "Северные потоки". Фото © Береговая охрана Швеции
Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счёт приниматься. Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом он напомнил, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования, но Запад так и не поделился информацией.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. При этом американский журналист Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали США, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Штатах обвинения отвергли.