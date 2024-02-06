Песков: РФ с интересом ждёт результатов расследования взрывов на "Потоках"

Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счёт приниматься. Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком", — подчеркнул представитель Кремля.