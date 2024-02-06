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Песков: РФ с интересом ждёт результатов расследования взрывов на "Потоках"

6 февраля, 10:02
След от взрыва на газопроводах "Северные потоки". Фото © Береговая охрана Швеции

След от взрыва на газопроводах "Северные потоки". Фото © Береговая охрана Швеции

Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счёт приниматься. Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он напомнил, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования, но Запад так и не поделился информацией.

Наказать Германию: Американский журналист раскрыл новые подробности подрыва "Северного потока"
Наказать Германию: Американский журналист раскрыл новые подробности подрыва "Северного потока"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. При этом американский журналист Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали США, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Штатах обвинения отвергли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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