Наказать Германию: Американский журналист раскрыл новые подробности подрыва "Северного потока"
Херш: США стали готовить подрыв "Северных потоков" за недели до начала СВО
Вашингтон стал готовить подрыв "Северных потоков" за несколько недель до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. По его утверждению, инициаторы теракта изначально хотели "сдержать" РФ, однако то, что инцидент произошёл в сентябре 2022-го, показывает, что диверсию переориентировали против ФРГ, которая считалась довольно слабым элементом в коалиции помощи Украине.
"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до СВО, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не начинать её. Когда она, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод <...> всё же началась, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу", — написал он в материале на сайте Substack.
Автор считает, что на самом деле диверсию подготовили к концу мая, однако американский лидер Джо Байден почему-то отложил её. По мнению некоторых сотрудников ЦРУ, Байден боялся, что канцлер Германии Олаф Шольц, чьи избиратели были довольно нерешительны в поддержке Киева, "даст слабину" перед зимой, решив, что тепло для немцев важнее, чем поддержка Украины.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Лауреат Пулитцеровской премии Херш провёл расследование и выяснил, что теракты организовали США, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Штатах выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, но результатов до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. В начале декабря 2023 года Владимир Путин сообщил, что ФРГ страдает из-за "заморозки" отношений с РФ из-за диверсии. По его словам, сотрудничество, которое страны выстраивали десятилетиями, было подорвано.
Getty Images / Swedish Coast Guard Handout / Anadolu Agency