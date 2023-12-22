Наказать Германию: Американский журналист раскрыл новые подробности подрыва "Северного потока"

Вашингтон стал готовить подрыв "Северных потоков" за несколько недель до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. По его утверждению, инициаторы теракта изначально хотели "сдержать" РФ, однако то, что инцидент произошёл в сентябре 2022-го, показывает, что диверсию переориентировали против ФРГ, которая считалась довольно слабым элементом в коалиции помощи Украине.

"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до СВО, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не начинать её. Когда она, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод <...> всё же началась, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу", — написал он в материале на сайте Substack.