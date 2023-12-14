Путин назвал ответственных за взрыв "Северных потоков"

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии подчеркнул, что Европа пыталась обвинить Россию в том, что недополучает газ, однако это её проблемы. В связи с этим глава государства напомнил, что не РФ взорвала "Северный поток": скорее всего, это сделали США.

Путин заявил, что "Северные потоки", скорее всего, взорвали американцы. Видео © LIFE

"Не мы закрыли газопровод Ямал – Европа. Это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины. Это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток – 1" и частично "Северный поток – 2". Это сделали, скорее всего, американцы. Или с их подачи кто-то сделал", — подчеркнул Путин.