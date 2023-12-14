Путин назвал ответственных за взрыв "Северных потоков"
Путин: "Северные потоки", скорее всего, взорвали американцы
Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии подчеркнул, что Европа пыталась обвинить Россию в том, что недополучает газ, однако это её проблемы. В связи с этим глава государства напомнил, что не РФ взорвала "Северный поток": скорее всего, это сделали США.
Путин заявил, что "Северные потоки", скорее всего, взорвали американцы. Видео © LIFE
"Не мы закрыли газопровод Ямал – Европа. Это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины. Это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток – 1" и частично "Северный поток – 2". Это сделали, скорее всего, американцы. Или с их подачи кто-то сделал", — подчеркнул Путин.
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Как сообщал Лайф, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование и выяснил, что теракты организовала американская сторона, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Вашингтоне выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, однако результатов до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. В начале декабря 2023 года Путин сообщил, что Германия страдает из-за "заморозки" отношений с Россией из-за диверсии. По его словам, сотрудничество, которое страны выстраивали десятилетиями, было подорвано.
Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard