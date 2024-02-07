Швеция официально объявила о прекращении расследования по "Северным потокам"
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Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", потому что не удалось установить подозреваемых.
В шведской прокуратуре решили, что дело о диверсии не относится к юрисдикции страны. Все материалы переданы Германии.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. При этом Германия всё ещё продолжает вести дело.