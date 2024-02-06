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6 февраля, 14:42

Германия, в отличие от Швеции, продолжает расследование по "Северным потокам"

Генпрокуратура Германии продолжает расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявили в ведомстве, комментируя решение Швеции приостановить своё расследование.

"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", — отметили в Генпрокуратуре ФРГ на вопрос РБК.

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Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования, поскольку, по данным СМИ, так и не смогла установить подозреваемых.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Александра Вишнякова
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