Германия, в отличие от Швеции, продолжает расследование по "Северным потокам"
Генпрокуратура Германии продолжает расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявили в ведомстве, комментируя решение Швеции приостановить своё расследование.
"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", — отметили в Генпрокуратуре ФРГ на вопрос РБК.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования, поскольку, по данным СМИ, так и не смогла установить подозреваемых.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE