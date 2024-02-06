Германия, в отличие от Швеции, продолжает расследование по "Северным потокам"

Генпрокуратура Германии продолжает расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявили в ведомстве, комментируя решение Швеции приостановить своё расследование.

"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", — отметили в Генпрокуратуре ФРГ на вопрос РБК.