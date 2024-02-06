В Госдуме предрекли ожидаемый итог расследования Запада по "Северным потокам" Депутат Хамитов призвал не ждать сенсаций от расследования Швеции по "Потокам" 6 февраля, 13:36 Обложка © Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал не ждать никаких сенсаций от результатов расследования Швеции по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Думаю, никаких сенсаций в связи с этим ожидать не стоит. Мы уже знаем цену западным "расследованиям": вместо каждого из них можно спокойно писать: "Во всём виновата Россия!"... Вся эта суета вокруг расследований больше напоминает имитацию бурной деятельности. Вообще, западное упорство в создании параллельной реальности поражает", — подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.

Он задался риторическим вопросом: "А какой может быть результат расследований диверсий, если "Большой Брат" (США. — Прим. Life.ru) указывает, каким он должен быть?"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимаются Германия, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования, поскольку, скорее всего, так и не смогла установить подозреваемых. При этом Германия всё ещё продолжает вести дело.