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8 февраля, 23:01

На сайте Такера Карлсона стартовало интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson

Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson

В социальных сетях, а также на сайте американского журналиста Такера Карлсона стартовало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине.

Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.

Анонс интервью Карлсона с Путиным за два дня набрал более 100 млн просмотров
Анонс интервью Карлсона с Путиным за два дня набрал более 100 млн просмотров

Напомним, что Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Его визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось.

Оксана Попова
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