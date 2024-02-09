На сайте Такера Карлсона стартовало интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson
В социальных сетях, а также на сайте американского журналиста Такера Карлсона стартовало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине.
Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.
Напомним, что Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Его визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось.