На сайте Такера Карлсона стартовало интервью с Путиным

В социальных сетях, а также на сайте американского журналиста Такера Карлсона стартовало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ради беседы с главой государства экс-ведущий Fox News прибыл в Москву. Он признался, что поводом для разговора стало абсолютное неведение жителей США по поводу происходящего в России и на Украине.