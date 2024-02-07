Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Могу подтвердить", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он не стал уточнять, состоялась ли встреча Путина и Карлсона вчера или в другой день. Песков также добавил, что Кремль дал добро на запрос журналиста на интервью из-за его позиции.
"У него позиция, которая отличается от остальных. Она не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", — добавил представитель Кремля.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, прогуляться по городу и признаться в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Журналист также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа. Коллега Карлсона, журналист Алекс Джонс, заявил, что беседа уже состоялась.