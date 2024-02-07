Анонс интервью Путина Карлсону набрал уже более 54 миллионов просмотров

Видеообращение известного американского журналиста Такера Карлсона, в котором он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало в социальной сети X более 54 миллионов просмотров примерно за десять часов. Он обращался к пользователям на фоне вечерней Москвы.

Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза, достигнув 20 миллионов просмотров. Видеообращение Карлсона вызвало бурную реакцию как среди пользователей соцсетей, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.