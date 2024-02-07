Анонс интервью Путина Карлсону набрал уже более 54 миллионов просмотров
Видеообращение известного американского журналиста Такера Карлсона, в котором он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрало в социальной сети X более 54 миллионов просмотров примерно за десять часов. Он обращался к пользователям на фоне вечерней Москвы.
Такер Карлсон заявил, что скоро возьмёт интервью у Владимира Путина. Видео © X / TuckerCarlson
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза, достигнув 20 миллионов просмотров. Видеообращение Карлсона вызвало бурную реакцию как среди пользователей соцсетей, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон впервые прибыл в Москву в начале февраля. За время пребывания в столице РФ он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по городу. Отвечая на вопросы прессы, Карлсон загадочно комментировал слухи о своём желании взять интервью у Путина, а также признался в любви к Москве. А накануне стало известно, что машина популярного американского журналиста покинула отель в Москве вместе со съёмочным оборудованием.
X / TuckerCarlson