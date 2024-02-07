Белый дом отверг обвинения в попытке сорвать интервью Карлсона с Путиным

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США сорвать его интервью с российским лидером Владимиром Путиным не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Абсолютно нет", — ответила она на соответствующий вопрос в рамках брифинга.

А тем временем пост Карлсона в соцсети X с анонсом предстоящего интервью уже собрал 21 миллион просмотров за три часа. Эта цифра продолжает стремительно расти с каждой минутой.

Анонс предстоящего интервью набрал 21 миллион просмотров за два часа. Фото © X / Tucker Carlson