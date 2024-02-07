Белый дом отверг обвинения в попытке сорвать интервью Карлсона с Путиным
Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США сорвать его интервью с российским лидером Владимиром Путиным не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Абсолютно нет", — ответила она на соответствующий вопрос в рамках брифинга.
А тем временем пост Карлсона в соцсети X с анонсом предстоящего интервью уже собрал 21 миллион просмотров за три часа. Эта цифра продолжает стремительно расти с каждой минутой.
Анонс предстоящего интервью набрал 21 миллион просмотров за два часа. Фото © X / Tucker Carlson
Визит экс-ведущего телеканала Fox News в Москву всерьёз напугал сторонников Джо Байдена. Об этом ранее заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
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