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6 февраля, 21:59

Белый дом отверг обвинения в попытке сорвать интервью Карлсона с Путиным

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США сорвать его интервью с российским лидером Владимиром Путиным не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Абсолютно нет", — ответила она на соответствующий вопрос в рамках брифинга.

Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмёт интервью у Путина
Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмёт интервью у Путина

А тем временем пост Карлсона в соцсети X с анонсом предстоящего интервью уже собрал 21 миллион просмотров за три часа. Эта цифра продолжает стремительно расти с каждой минутой.

Анонс предстоящего интервью набрал 21 миллион просмотров за два часа. Фото © X / Tucker Carlson

Анонс предстоящего интервью набрал 21 миллион просмотров за два часа. Фото © X / Tucker Carlson

Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли
Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли

Визит экс-ведущего телеканала Fox News в Москву всерьёз напугал сторонников Джо Байдена. Об этом ранее заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Илья Пушкарев
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