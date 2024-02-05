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Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли

5 февраля, 12:38
Павел Воля и Такер Карлсон. Обложка © Vk / Павел Воля © Getty Images / Jason Koerner

Павел Воля и Такер Карлсон. Обложка © Vk / Павел Воля © Getty Images / Jason Koerner

Американского журналиста Такера Карлсона, который уже несколько дней находится в Москве, пригласили прийти на "Шоу Воли". Об этом сообщил представитель телеканала ТНТ.

"Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, — всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", цитирует РИА "Новости" слова представителя ТНТ.

"Шоу Воли" — российская телепрограмма в жанре вечернего авторского развлекательного шоу. Её ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве
Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве

Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы журналистов, Карслон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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