Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли
Павел Воля и Такер Карлсон. Обложка © Vk / Павел Воля © Getty Images / Jason Koerner
Американского журналиста Такера Карлсона, который уже несколько дней находится в Москве, пригласили прийти на "Шоу Воли". Об этом сообщил представитель телеканала ТНТ.
"Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, — всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", — цитирует РИА "Новости" слова представителя ТНТ.
"Шоу Воли" — российская телепрограмма в жанре вечернего авторского развлекательного шоу. Её ведут Павел Воля и Илья Соболев.
Напомним, 1 февраля в Москву впервые прибыл знаменитый американский журналист Такер Карлсон. Он уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и прогуляться по российской столице. Отвечая на вопросы журналистов, Карслон загадочно прокомментировал слухи о своём желании взять интервью у президента РФ Владимира Путина.