Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Воли 5 февраля, 12:38 Павел Воля и Такер Карлсон. Обложка © Vk / Павел Воля © Getty Images / Jason Koerner

Американского журналиста Такера Карлсона, который уже несколько дней находится в Москве, пригласили прийти на "Шоу Воли". Об этом сообщил представитель телеканала ТНТ.

"Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, — всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", — цитирует РИА "Новости" слова представителя ТНТ.

"Шоу Воли" — российская телепрограмма в жанре вечернего авторского развлекательного шоу. Её ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Авторы Александра Вишнякова