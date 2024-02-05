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Американский журналист Такер Карлсон впервые высказался об интервью с Путиным

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Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве

5 февраля, 08:19
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, чтобы увидеть её изнутри и пообщаться с гражданами. Он заявил, что любит Москву и считает её красивой. Эксклюзивные кадры короткой беседы в отеле, где он остановился, публикуют "Известия".

Такер Карлсон рассказал о причинах визита в Россию. Видео © t.me / iz.ru.

"Хотел на неё [на Россию] посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми, посмотреть, как всё устроено", — признался Карлсон.

Американский сенатор разочаровался в коллегах, не желающих идти навстречу РФ
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Как сообщалось, 3 февраля американский журналист Такер Карлсон прибыл в столичный аэропорт Внуково, а после посетил балет "Спартак" в Большом театре. Журналисты считают, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила. Сам Карлсон лишь загадочно улыбнулся на прямой вопрос про интервью и не стал его отрицать. У членов Демократической партии США и лояльных к ним СМИ приезд журналиста в Москву вызвал раздражение. Карлсона уже успели окрестить "предателем", так как он якобы "вышел за рамки сценария".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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