Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner
Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, чтобы увидеть её изнутри и пообщаться с гражданами. Он заявил, что любит Москву и считает её красивой. Эксклюзивные кадры короткой беседы в отеле, где он остановился, публикуют "Известия".
Такер Карлсон рассказал о причинах визита в Россию. Видео © t.me / iz.ru.
"Хотел на неё [на Россию] посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми, посмотреть, как всё устроено", — признался Карлсон.
Как сообщалось, 3 февраля американский журналист Такер Карлсон прибыл в столичный аэропорт Внуково, а после посетил балет "Спартак" в Большом театре. Журналисты считают, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила. Сам Карлсон лишь загадочно улыбнулся на прямой вопрос про интервью и не стал его отрицать. У членов Демократической партии США и лояльных к ним СМИ приезд журналиста в Москву вызвал раздражение. Карлсона уже успели окрестить "предателем", так как он якобы "вышел за рамки сценария".