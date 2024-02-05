Такер Карлсон попался журналистам в отеле и признался в любви Москве

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что приехал в Россию, чтобы увидеть её изнутри и пообщаться с гражданами. Он заявил, что любит Москву и считает её красивой. Эксклюзивные кадры короткой беседы в отеле, где он остановился, публикуют "Известия".