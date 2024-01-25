Американский сенатор разочаровался в коллегах, не желающих идти навстречу РФ

Американские политики по-прежнему мыслят как во времена холодной войны и не делают усилий наладить отношения с Россией. Об этом заявил в интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.

"Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с РФ]", — считает политик.

Он рассказал, что его инициатива снять санкции с депутатов Госдумы в обмен на отказ России от аналогичных рестрикций против конгрессменов набрала в профильном комитете Сената США всего один голос "за". Американским элитам не нужны добрые отношения с Москвой.

Пол также констатировал, что Киеву лучше отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы не накалять ситуацию: прибытие американских ракет и военных будет пощёчиной для России, объяснил он.