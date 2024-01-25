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25 января, 01:41

Американский сенатор разочаровался в коллегах, не желающих идти навстречу РФ

Сенатор Пол обвинил Конгресс США в нежелании выйти из состояния холодной войны

Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол. Обложка © ТАСС / Zuma

Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол. Обложка © ТАСС / Zuma

Американские политики по-прежнему мыслят как во времена холодной войны и не делают усилий наладить отношения с Россией. Об этом заявил в интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.

"Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с РФ]", — считает политик.

Он рассказал, что его инициатива снять санкции с депутатов Госдумы в обмен на отказ России от аналогичных рестрикций против конгрессменов набрала в профильном комитете Сената США всего один голос "за". Американским элитам не нужны добрые отношения с Москвой.

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Пол также констатировал, что Киеву лучше отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы не накалять ситуацию: прибытие американских ракет и военных будет пощёчиной для России, объяснил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что на сегодняшний день отношений между Россией и США почти нет. По его словам, между государствами "идёт разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются".

Лариса Сафронова
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