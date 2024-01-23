"Начинают понимать": В Кремле заявили об изменении отношения некоторых европейцев к России
Песков: Некоторые европейцы понимают пагубность отношения к РФ как к врагу
Скоро в Европе поймут пагубность отношения к России как к врагу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Европейским политикам сейчас нужно как-то накачивать своё общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага. Кто для Западной Европы всегда был идеальным внешним врагом? Огромная Россия. Тем более Россия в состоянии, когда медведь проснулся и вылез из берлоги, когда его разбудили, сознательно разбудили. И вот они этим занимаются", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков добавил, что некоторые европейцы уже начинают понимать пагубность такого подхода. По его словам, раздаются пусть и скромные, но голоса, которые, несмотря на имеющиеся разногласия, говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации всё-таки путём диалога, а не войны. Это не может не радовать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
А ранее зампредседателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв министра обороны ФРГ Бориса Писториуса готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, такие заявления являются частью истерии, что наблюдается на Западе.
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