"Начинают понимать": В Кремле заявили об изменении отношения некоторых европейцев к России

Скоро в Европе поймут пагубность отношения к России как к врагу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейским политикам сейчас нужно как-то накачивать своё общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага. Кто для Западной Европы всегда был идеальным внешним врагом? Огромная Россия. Тем более Россия в состоянии, когда медведь проснулся и вылез из берлоги, когда его разбудили, сознательно разбудили. И вот они этим занимаются", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.