В Париже протестующие против Олимпиады-2024 включили гимн СССР под окнами мэрии 23 января, 14:46 Профсоюз CGT провёл манифестацию против Олимпиады-2024 в Париже. Обложка © Twitter / USAP-CGT APHP

В Париже представители профсоюзов провели акцию протеста против летних Олимпийских игр 2024 года, включив под окнами городской администрации гимн Советского союза. Кадры манифестации распространились в Сети.

В Париже прошла акция протеста местного профсоюза под гимн СССР. Видео © Twitter / Bernadette

Организаторами выступили профсоюзы CGT и "Сила рабочих" (FO), они собрали в центре французской столицы несколько десятков человек. Участники вышли с лозунгом "Без агентов общественных служб Олимпиады не будет!". Демонстранты назвали презрительными условия труда во время соревнований, где придётся работать сверхурочно. По словам протестующих, им предложили вместо денег получить за переработки футболки с символами Олимпиады, а также заменить часть отпуска выплатами.

"У мэрии есть иные рычаги в плане дополнительного найма, распределения времени работы и премий за сверхурочную работу, что позволило бы нам справиться с растущей инфляцией и улучшить условия нашего труда", — рассказали в CGT.

Профсоюз хочет добиться справедливой оплаты труда для сотрудников, обслуживающих Олимпиаду, а также организации бесплатного питания и премий.

Авторы Татьяна Миссуми