В МОК объяснили решение допустить россиян до Олимпиады-2024
МОК: Допуск россиян до Олимпиады-2024 связан с мнением большинства спортсменов
Решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе обусловлено мнением большинства атлетов во всём мире. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Там добавили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияло на это решение.
"Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства", — указано в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В релизе подчёркивается, что призыв поддержали Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) и континентальные ассоциации НОК. Напомним, что Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
Как писал Лайф, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр – 2024 в Париже, но в нейтральном статусе. При этом команды принять участие в соревнованиях не смогут. На данный момент только 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на Игры. Среди них — восемь россиян и трое граждан Белоруссии.
ТАСС / Владимир Гердо