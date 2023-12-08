В МОК объяснили решение допустить россиян до Олимпиады-2024

Решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе обусловлено мнением большинства атлетов во всём мире. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Там добавили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияло на это решение.

"Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства", — указано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В релизе подчёркивается, что призыв поддержали Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) и континентальные ассоциации НОК. Напомним, что Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.