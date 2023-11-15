МОК увидел угрозу в российских Всемирных играх дружбы

Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в Москве и Екатеринбурге. Директор департамента по связям с НОК Джеймс Маклауд заявил Inside the Games, что это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".