МОК увидел угрозу в российских Всемирных играх дружбы
МОК призвал НОК отказаться от участия во Всемирных играх дружбы
Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в Москве и Екатеринбурге. Директор департамента по связям с НОК Джеймс Маклауд заявил Inside the Games, что это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".
Но главное — проявление интереса к мероприятию будет противоречить введённым в феврале прошлого года санкциям, добавил Маклауд.
"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы", — приводит слова Маклауда Inside the Games.
Напомним, что провести международные Всемирные игры дружбы в 2024 году распорядился президент России Владимир Путин. Игры, согласно указу, преследуют цели обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON