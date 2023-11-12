Захарова с горечью упрекнула главу МОК в попрании принципов олимпизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе МОК Томасу Баху об олимпийских принципах в ответ на его заявление о том, что спорт не может существовать вне политики, но должен оставаться политически нейтральным. Дипломат заметила, что спорт не приемлет дискриминацию в любом её проявлении.