Захарова с горечью упрекнула главу МОК в попрании принципов олимпизма
Захарова напомнила главе МОК Баху о главном принципе Олимпийских игр
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе МОК Томасу Баху об олимпийских принципах в ответ на его заявление о том, что спорт не может существовать вне политики, но должен оставаться политически нейтральным. Дипломат заметила, что спорт не приемлет дискриминацию в любом её проявлении.
"Напомню, что ещё спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению", — написала дипломат.
Ранее Захарова обвинила МОК в ущемлении прав российских атлетов из-за отстранения ОКР. Она назвала этот шаг ещё одним подтверждением разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением США. А сегодня глава МОК Бах заявил, что комитет не собирается отменять Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов.
ТАСС / Валерий Шарифулин