Глава МОК напомнил олимпийскую миссию в ответ на вопрос об отмене ОИ-2024 из-за войн
Глава МОК Томас Бах исключил отмену ОИ-2024 в Париже из-за военных конфликтов
Глава МОК Томас Бах. Фото © Getty Images / Matthias Hangst
Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов, заявил глава организации Томас Бах.
"У нас очень сильная геополитическая напряжённость, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, было бы совершенно неправильным подходом. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли мировая война, но МОК не может предать основную идею спорта", — сказал он порталу Inside the Games.
По подсчётам Баха, в настоящее время в мире происходит 28 войн. Он подчеркнул, что на МОК и спортсменах лежит гуманитарная миссия. Комитет пытается это учитывать и берёт во внимание то, что люди сейчас нуждаются в том, что "их объединит", заметил он.
Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в мировом первенстве всё ещё не решён. Помимо этого, МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Баха, ОКР больше не может действовать, как НОК, и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.