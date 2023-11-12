Глава МОК напомнил олимпийскую миссию в ответ на вопрос об отмене ОИ-2024 из-за войн

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов, заявил глава организации Томас Бах.

"У нас очень сильная геополитическая напряжённость, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, было бы совершенно неправильным подходом. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли мировая война, но МОК не может предать основную идею спорта", — сказал он порталу Inside the Games.

По подсчётам Баха, в настоящее время в мире происходит 28 войн. Он подчеркнул, что на МОК и спортсменах лежит гуманитарная миссия. Комитет пытается это учитывать и берёт во внимание то, что люди сейчас нуждаются в том, что "их объединит", заметил он.