В МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок
Во время 141-й сессии МОК несколько членов организации предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы глава Международного олимпийского комитета Томас Бах мог быть переизбран ещё на один срок. Работа сессии началась в воскресенье, 15 октября, в индийском Мумбаи. Руководитель Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо первым выдвинул предложение разрешить Баху остаться президентом МОК после 2025 года.
Инициативу среди прочих поддержал и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. В конце своей речи он обратился к Баху и сказал: "Я люблю вас". При этом вице-президент организации Джон Коутс заявил о том, что данное предложение нужно было официально представить за 30 дней до начала сессии. Его должен был изначально рассмотреть исполкомом Международного олимпийского комитета.
Ранее Лайф рассказывал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам главы организации Томаса Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором. Позднее Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России.