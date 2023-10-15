В МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок

Во время 141-й сессии МОК несколько членов организации предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы глава Международного олимпийского комитета Томас Бах мог быть переизбран ещё на один срок. Работа сессии началась в воскресенье, 15 октября, в индийском Мумбаи. Руководитель Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо первым выдвинул предложение разрешить Баху остаться президентом МОК после 2025 года.

Инициативу среди прочих поддержал и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. В конце своей речи он обратился к Баху и сказал: "Я люблю вас". При этом вице-президент организации Джон Коутс заявил о том, что данное предложение нужно было официально представить за 30 дней до начала сессии. Его должен был изначально рассмотреть исполкомом Международного олимпийского комитета.