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15 октября, 05:56

В МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок

Во время 141-й сессии МОК несколько членов организации предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы глава Международного олимпийского комитета Томас Бах мог быть переизбран ещё на один срок. Работа сессии началась в воскресенье, 15 октября, в индийском Мумбаи. Руководитель Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо первым выдвинул предложение разрешить Баху остаться президентом МОК после 2025 года.

Инициативу среди прочих поддержал и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. В конце своей речи он обратился к Баху и сказал: "Я люблю вас". При этом вице-президент организации Джон Коутс заявил о том, что данное предложение нужно было официально представить за 30 дней до начала сессии. Его должен был изначально рассмотреть исполкомом Международного олимпийского комитета.

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Ранее Лайф рассказывал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам главы организации Томаса Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором. Позднее Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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