МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в Париже, но в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр – 2024 в Париже, но в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

"Исполнительный совет (EB) МОК постановил, что индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN) <…> будут иметь право участвовать в Играх-2024 в соответствии с условиями, изложенными ниже. Индивидуальные нейтральные спортсмены — это спортсмены с российским или белорусским паспортом", — говорится в сообщении.

При этом команды принять участие в соревнованиях не смогут. Олимпиада в Париже, напомним, пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент только 11 спортсменов из РФ и Белоруссии квалифицировались на Игры. Среди них — восемь россиян и трое граждан Белоруссии. Российские и белорусские атлеты последние два года практически не участвуют в международных соревнованиях, поэтому шансов выполнить необходимые нормативы у них было немного.