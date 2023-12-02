Стало известно, когда МОК решит, допускать Россию на ОИ-24 или нет
Глава МОК Бах: Итоговое решение по участию РФ в Олимпиаде-2024 примут в марте
Решение об участии российских спортсменов в ОИ-24 будет принято в марте на заседании исполкома организации. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время официального посещения Олимпийской деревни во Франции.
"Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые явно не поддерживали военные действия на Украине, которые не служат в армии и которые готовы выступать под нейтральным флагом", — приводит слова главы МОК Inside the Games.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Но на строгих условиях: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Также Лайф писал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.
ТАСС / Сергей Бобылев