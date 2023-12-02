Стало известно, когда МОК решит, допускать Россию на ОИ-24 или нет

Решение об участии российских спортсменов в ОИ-24 будет принято в марте на заседании исполкома организации. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время официального посещения Олимпийской деревни во Франции.

"Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые явно не поддерживали военные действия на Украине, которые не служат в армии и которые готовы выступать под нейтральным флагом", — приводит слова главы МОК Inside the Games.