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29 ноября, 23:35

Три россиянина сменили гражданство для участия в летней Олимпиаде

МОК утвердил смену гражданства двух российских велогонщиков и одного борца

Исполком Международного олимпийского комитета одобрил смену гражданства девяти атлетов в преддверии Олимпийских игр в Париже. Среди них три россиянина, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Паспорта других стран для выступления на летних Играх в 2024 году решили получить два отечественных велогонщика и борец. Они стали гражданами Израиля, Сербии и Франции, подчеркнули в комитете.

"МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев — из России в Израиль, борец Георгий Тибилов — из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова — из России во Францию", — отметил Адамс по завершении заседания исполкома МОК.

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А ранее Международный олимпийский комитет призвал бойкотировать Всемирные игры дружбы, которые состоятся в 2024 году в России. Тем самым за рубежом лишь выдали свою зависть к конкуренту ОИ.

Обложка ©

Flickr / Thomas Cizauskas

Илья Пушкарев
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