Три россиянина сменили гражданство для участия в летней Олимпиаде

Исполком Международного олимпийского комитета одобрил смену гражданства девяти атлетов в преддверии Олимпийских игр в Париже. Среди них три россиянина, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Паспорта других стран для выступления на летних Играх в 2024 году решили получить два отечественных велогонщика и борец. Они стали гражданами Израиля, Сербии и Франции, подчеркнули в комитете.

"МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев — из России в Израиль, борец Георгий Тибилов — из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова — из России во Францию", — отметил Адамс по завершении заседания исполкома МОК.