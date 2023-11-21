Бах отказался говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы

Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пока рано говорить о возможных "последствиях" в отношении России из-за Всемирных игр дружбы. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

"Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и Правительства России. МОК, как и WADA, чётко выразил свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций", — заявил Бах журналистам.