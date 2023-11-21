Бах отказался говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы
Глава МОК Бах: Ещё рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы
Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пока рано говорить о возможных "последствиях" в отношении России из-за Всемирных игр дружбы. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
"Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и Правительства России. МОК, как и WADA, чётко выразил свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций", — заявил Бах журналистам.
По его словам, пока рано говорить о возможных санкциях. Сейчас ведутся обсуждения и возможны разные варианты, добавил Бах.
Напомним, ранее МОК призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в России. Директор департамента по связям с НОК заявил, что это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил последствиями странам за участие в российских Играх дружбы, а генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. Экс-министр спорта России Павел Колобков в связи с этим заявил, что МОК и WADA оказывают давление на мировой спорт.
ТАСС / dpa / Bernd Weißbrod