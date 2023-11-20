Москалькова объяснила, почему МОК грубо нарушает права спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) своим призывом к национальным олимпийским комитетам игнорировать Всемирные игры дружбы, которые пройдут в России в 2024 году, нарушает Декларацию прав и обязанностей спортсменов и подвергает их дискриминации. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Данный факт — ещё одна демонстрация грубого нарушения Декларации прав и обязанностей спортсменов, согласно которой они не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку", — прокомментировала действия МОК омбудсмен в телеграм-канале.

По её словам, главной целью Всемирных игр дружбы является укрепление международных связей и предоставление спортсменам шанса продемонстрировать своё мастерство на самом высоком уровне. При этом Москалькова отметила, что всё ещё не теряет надежды на то, что "здравый смысл восторжествует", так как спорт должен быть вне политики.