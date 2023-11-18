Экс-министр спорта РФ Колобков: МОК и WADA оказывают давление на мировой спорт

"Действительно, эти организации сейчас оказывают определённое давление на мировой спорт, и замечу, что они даже не пытаются найти компромисс и никак не взаимодействуют с российской стороной, особенно WADA. Их агентство не является спортивной структурой, а его задачи являются в большей степени техническими и утилитарными", — сообщил Колобков в беседе с RT, отметив, что и МОК, и WADA приобрели слишком большое влияние в тех сферах, которые не относятся к их зоне ответственности.