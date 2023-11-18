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18 ноября, 12:53

Экс-министр спорта РФ Колобков: МОК и WADA оказывают давление на мировой спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказывают давление на мировой спорт, в частности спортивные федерации, полностью отказавшись от поиска компромисса и взаимодействия с российской стороной. Такое заявление сделал бывший министр спорта России Павел Колобков.

"Действительно, эти организации сейчас оказывают определённое давление на мировой спорт, и замечу, что они даже не пытаются найти компромисс и никак не взаимодействуют с российской стороной, особенно WADA. Их агентство не является спортивной структурой, а его задачи являются в большей степени техническими и утилитарными", сообщил Колобков в беседе с RT, отметив, что и МОК, и WADA приобрели слишком большое влияние в тех сферах, которые не относятся к их зоне ответственности.

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Напомним, ранее МОК призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в следующем году в Москве и Екатеринбурге. Директор департамента по связям с НОК заявил, что это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".

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X / Зимняя универсиада – 2019

Юрий Лысенко
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