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17 ноября, 21:56

Глава WADA пригрозил последствиями странам за участие в российских Играх дружбы

Глава WADA Банька заявил о последствиях участия подписантов в Играх дружбы в РФ

Участие стран, подписавших кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Играх дружбы в России может повлечь за собой последствия. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

"По поводу так называемых Игр дружбы мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с не соответствующим кодексу НАДО [национальным антидопинговым агентством], у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу. Целостность соревнований подвергается риску", — заявил Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале, пригрозив последствиями возможным участникам соревнований.

Он добавил, что страна, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу WADA, не может проводить крупные соревнования.

"Сами разберёмся": Хоркина ответила МОК, который захотел бойкотировать российские Игры дружбы

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Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в следующем году с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей. По словам главы департамента по связям с НОК Джеймса Маклауда, это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". В Госдуме связали заявление МОК со страхом, что формат в России будет интереснее, чем Олимпийские игры.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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