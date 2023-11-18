Глава WADA пригрозил последствиями странам за участие в российских Играх дружбы

Участие стран, подписавших кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Играх дружбы в России может повлечь за собой последствия. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

"По поводу так называемых Игр дружбы мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с не соответствующим кодексу НАДО [национальным антидопинговым агентством], у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу. Целостность соревнований подвергается риску", — заявил Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале, пригрозив последствиями возможным участникам соревнований.

Он добавил, что страна, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу WADA, не может проводить крупные соревнования.