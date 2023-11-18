Глава WADA пригрозил последствиями странам за участие в российских Играх дружбы
Глава WADA Банька заявил о последствиях участия подписантов в Играх дружбы в РФ
Участие стран, подписавших кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Играх дружбы в России может повлечь за собой последствия. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.
"По поводу так называемых Игр дружбы мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с не соответствующим кодексу НАДО [национальным антидопинговым агентством], у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу. Целостность соревнований подвергается риску", — заявил Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале, пригрозив последствиями возможным участникам соревнований.
Он добавил, что страна, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу WADA, не может проводить крупные соревнования.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в следующем году с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей. По словам главы департамента по связям с НОК Джеймса Маклауда, это якобы противоречит "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта". В Госдуме связали заявление МОК со страхом, что формат в России будет интереснее, чем Олимпийские игры.
ТАСС / EPA