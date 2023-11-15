"Сами разберёмся": Хоркина ответила МОК, который захотел бойкотировать российские Игры дружбы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина негативно отреагировала на предложение Международного олимпийского комитета бойкотировать российские Всемирные игры дружбы. Спортсменка объяснила, что Россия выступает за дружбу через спорт и не МОК решать, какие соревнования нашей стране проводить.

"Мы сами разберёмся, какие соревнования в нашей стране проводить, какого масштаба, как их называть. А уж как проводить мы умеем (турниры. — Прим. Лайфа), всему миру уже доказано", — заявила Хоркина в беседе с радио "Комсомольская правда".

Гимнастка уверена, что МОК следует заниматься Олимпийскими играми и не вмешиваться в спортивную жизнь России. По её словам, Всемирные игры дружбы будут направлены на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм.

"Мы за дружбу через спорт, мы хотим выступать, мы хотим состязаться. Мы хотим выявлять победителей на международных помостах, в бассейнах, на лыжне и так далее", — цитирует Хоркину kp.ru.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, поскольку они якобы противоречат "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".