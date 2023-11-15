"Сами разберёмся": Хоркина ответила МОК, который захотел бойкотировать российские Игры дружбы
Хоркина раскритиковала МОК за призыв бойкотировать Всемирные игры дружбы
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина негативно отреагировала на предложение Международного олимпийского комитета бойкотировать российские Всемирные игры дружбы. Спортсменка объяснила, что Россия выступает за дружбу через спорт и не МОК решать, какие соревнования нашей стране проводить.
"Мы сами разберёмся, какие соревнования в нашей стране проводить, какого масштаба, как их называть. А уж как проводить мы умеем (турниры. — Прим. Лайфа), всему миру уже доказано", — заявила Хоркина в беседе с радио "Комсомольская правда".
Гимнастка уверена, что МОК следует заниматься Олимпийскими играми и не вмешиваться в спортивную жизнь России. По её словам, Всемирные игры дружбы будут направлены на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм.
"Мы за дружбу через спорт, мы хотим выступать, мы хотим состязаться. Мы хотим выявлять победителей на международных помостах, в бассейнах, на лыжне и так далее", — цитирует Хоркину kp.ru.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет призвал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, поскольку они якобы противоречат "коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".
Провести международные Всемирные игры дружбы в 2024 году распорядился президент России Владимир Путин. Соревнования пройдут в следующем году в Москве и Екатеринбурге. Они преследуют цели обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности.
ТАСС / Михаил Терещенко