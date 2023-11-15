Песков: Буква "М" в аббревиатуре МОК не означает "монополию"

Буква "М" в названии Международного олимпийского комитета не означает "монополию". Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предостережение МОК в адрес национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы, которые состоятся в следующем году в Москве и Екатеринбурге.

Песков напомнил, что спортивные соревнования могут проходить и без участия МОК.

"В аббревиатуре МОК буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать", — сказал представитель Кремля.