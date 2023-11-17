МОК уличили в зависти по отношению к Всемирным играм дружбы

То, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует национальным олимпийским комитетам бойкотировать спортивные Всемирные игры дружбы, запланированные в России на сентябрь 2024 года, связано со страхом, что формат в РФ будет интереснее, чем Олимпийские игры. Об этом в эфире заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат обратила внимание на то, что именно те национальные комитеты, которые призвали бойкотировать Всемирные игры дружбы, на соревнования никто и не собирался приглашать.

"Мы и не собирались национальные олимпийские комитеты приглашать. Это же не Олимпийские игры. <...> У нас, в отличие от Олимпийских игр, будет призовой фонд, добавляются определённые виды спорта, которых нет на Олимпиаде, там другие правила. Поэтому НОК мы не должны были приглашать. Скорее всего, будут направлены приглашения правительствам стран, готовы ли они послать команду или нет", — подчеркнула Журова в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам парламентария, в МОК испугались из-за понимания, что Всемирные игры дружбы — это серьёзная альтернатива, так же как игры БРИКС. Смотреть эти соревнования будут в Китае, Индии, России и Бразилии.