WADA пригрозило перенести ОИ-2024 из Франции

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожает санкциями антидопинговому агентству Франции (AFLD), сообщает AFP (Франс Пресс) со ссылкой на источник в AFLD. Меры могут быть жёсткими, вплоть до переноса ХХХIII летних Олимпийских игр, запланированных в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По данным информационного агентства, WADA отправило письмо в AFLD, где были указаны три инцидента с применением допинга в недавнем прошлом. Также в нём содержалось обвинение в принятии противоречащих Всемирному антидопинговому кодексу и прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS) решений.

"Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой CAS, сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры", — сказано в письме WADA.

Организация предупреждает, что санкции могут включать в том числе запрет участия французских атлетов в ряде международных турниров, включая Олимпийские игры, а также лишение страны права на проведение спортивных соревнований.