WADA пригрозило перенести ОИ-2024 из Франции
AFP: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожает санкциями антидопинговому агентству Франции (AFLD), сообщает AFP (Франс Пресс) со ссылкой на источник в AFLD. Меры могут быть жёсткими, вплоть до переноса ХХХIII летних Олимпийских игр, запланированных в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
По данным информационного агентства, WADA отправило письмо в AFLD, где были указаны три инцидента с применением допинга в недавнем прошлом. Также в нём содержалось обвинение в принятии противоречащих Всемирному антидопинговому кодексу и прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS) решений.
"Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой CAS, сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры", — сказано в письме WADA.
Организация предупреждает, что санкции могут включать в том числе запрет участия французских атлетов в ряде международных турниров, включая Олимпийские игры, а также лишение страны права на проведение спортивных соревнований.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что мировой спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, как бы на этом ни настаивали власти Украины. При этом он признал, что отстранение атлетов из России нарушает и права человека, и олимпийскую хартию.
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