Россиян и белорусов допустили на турниры по водным видам спорта, но с условиями

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Правда, они смогут выступить на турнирах только в нейтральном статусе.

"После продолжительных консультаций и обсуждений бюро World Aquatics единогласно приняло решение об утверждении ряда критериев, которые позволят спортсменам с российским и белорусским паспортами участвовать в будущих мировых соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", — сообщает пресс-служба федерации.

Как указано в пресс-релизе, критерии отбора были разработаны специальной рабочей группой. В частности, спортсмены не должны публично поддерживать СВО, а также иметь контактов с военными и силовыми структурами РФ и Белоруссии. И, разумеется, из-за нейтрального статуса запрещено использование флага и гимна.